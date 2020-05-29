Утром и вечером будут ограничения: В Краматорске рассказали о работе транспорта в карантин (Видео)

В Краматорске пенсионерку Зинаиду в очередной раз не пустили в троллейбус, так как у нее нет специального билета. Женщина рассказывает, что у нее требуют пропуск.

При этом некоторые водители не проверяют спецбилеты – кому как повезет, говорит жительница Краматорска Надежда.

Жители города жалуются: устали от карантина, мол, стоит снимать ограничения. «Пора уже открывать, чтоб люди не мучились. Потому что послабления уже карантина – и надо как-то…», – считает местный житель Александр.

В транспорт будут пускать всех желающих с 1 июня. Перевозить людей будут только на местах для сидения и в масках. Утром и вечером будут действовать ограничения.

«С 5:00 до 9:00 и с 15:00 до 18:00 – это наши часы пик. В транспорте можно будет ехать по спецбилетам. После окончания часа пик можно будет ехать уже и тем гражданам, у которых пропуска нет», – объяснила начальник отдела транспорта Краматорского горсовета Елена Бахметьева.

На практике все санитарные правила выполняют только водители коммунального транспорта. Большинство частников пускают в салон пассажиров без пропуска и маски. И сами водители маршруток маски не носят.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»