По жеребьевке: В Мариуполе распределили 39 квартир (Фото)

В Мариуполе дети-сироты получат 39 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

28 мая на стадионе «Западный» прошла жеребьевка по распределению 39 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Они были приобретены за средства областного и городского бюджетов. Данная программа действует на условиях софинансирования – 50 на 50.

Как рассказал заместитель городского головы Михаил Ивченко, за время действия программы приобретено 150 квартир на сумму 60 млн грн. Программа рассчитана на детей в возрасте от 16 до 23 лет.

«Это важный социальный проект. Мы показываем, что дети-сироты могут рассчитывать на поддержку. Предоставление им собственного жилья – показатель того, что они нужны Мариуполю», – подчеркнул Михаил Ивченко.

Распределение жилплощади проходило открыто. Каждый участник тянул карточку, на которой был указан адрес квартиры.

Среди участников жеребьевки – Влада Михайлова. «У меня сейчас маленький ребенок, и очень хотелось получить свое жилье. Сначала не до конца верили, что программа действительно действует. Теперь убедились, что все реально. Очень рады и благодарны за такой подарок», – отметила девушка.