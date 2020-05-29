Я вижу своего брата только в Skype: Переселенка из Луганска рассказала о жизни в Днепре (Фото)

С началом военного конфликта на Донбассе жительница ныне неподконтрольного украинским властям Луганска Ксения переехала в Днепр. Как живет и чем занимается переселенка сегодня, луганчанка рассказала миссии «Восток-SOS».

По словам Ксении, до начала войны она хотела быть журналисткой, училась на втором курсе Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Планировала закончить обучение в вузе, параллельно начиная работать «внештатницей» в разных изданиях.

«Сейчас я живу в Днепре. Жила только в нем. Переехала сюда, потому что здесь жили четверо моих друзей из Луганска и еще одна девочка собиралась переезжать сюда. Ну, и конечно потому, что здесь река Днепр через весь город. Когда я впервые сюда попала – влюбилась», – рассказывает переселенка.

Приехав в Днепр, она искала работу, сначала жила с подругами из Луганска. «С дискриминацией я сталкивалась, когда искала жилье. Риелторы спрашивали прописку. Слышали, что луганская, и говорили, что не будут связываться», – делится девушка.

Впоследствии, по ее словам, пропиской интересовались все меньше. «Но когда искали квартиру в 2017, нашли только потому, что риелтор сам был из Донецка, а у арендодателя родители тогда находились в Донецке», – рассказывает Ксения.

Сейчас она работает контент-менеджером, также занимается общественной деятельностью, является членом молодежной организации «Фундация региональных инициатив». «В прошлые годы я занималась медиаподдержкой проектов… Сейчас поддерживаю "новую кровь" молодежных активистов тем, что консультирую медийщиков, как вести большие проекты», – сообщает луганчанка.

По словам Ксении, сейчас для нее не так важно, чувствует ли она себя своей в Днепре. «Я научилась чувствовать себя своей там, где я нахожусь в определенное время и день. Ранее этот вопрос натолкнуло бы меня на грустные мысли. Да, я чувствовала, что у меня забрали семью, дом, учебу, любимые, медовые от заката улочки Луганска», – рассказывает девушка.

«Я вижу своего брата только в Whatsup и Skype. А когда приезжаю, он просит, чтобы я осталась на 2 недели, а не на одну. И постоянно, каждый час приходит ко мне обниматься – почувствовать, что я с ним. Это действительно разбивает мое сердце. Я понимаю, что, к сожалению, взросление в той среде не будет способствовать тому, чтобы он после совершеннолетия приехал ко мне», – говорит Ксения.

«Если охватить картину в целом, то, в принципе, я чувствую в Днепре себя своей. У меня здесь есть друзья, любимые места. Меня узнает сушист, я знаю, что, если у меня заканчиваются деньги, я могу поселиться у подруги. Но я не могу назвать этот город новым домом. Для меня дом – это все же собственное жилье, а не арендованное. Сейчас я себе не могу приобрести дом… Конечно, я надеюсь, что когда-то смогу переехать обратно в Луганск… К сожалению, темпы возвращения Луганска такие, что это произойдет, когда я уже буду гораздо прочнее укоренена в Днепре, и переезжать просто не будет смысла», – резюмирует переселенка.