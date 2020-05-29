Украина займет в МБРР 350 млн долларов

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития в размере 350 млн долл. Об этом сообщается на сайте главы государства в соответствующем распоряжении, пишет «Сегодня».

Владимир Зеленский распоряжением от 27 мая 2020 сформировал делегацию Украины для участия в переговорах с МБРР о заключении данного соглашения и утвердил для нее директивы.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров распоряжением от 25 мая признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления» в размере 350 млн грн. В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.