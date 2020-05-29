«Шахтер» – «Динамо»: Превью матча

Программу 24-го тура УПЛ закроет центральный поединок уик-энда – в воскресенье, 31 мая, в Киеве на НСК «Олимпийский» «Шахтер» встретится с «Динамо». Матч начнется в 17:00, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Чемпионат Украины возвращается после продолжительной паузы. Из-за распространения коронавируса 23-й и 24-й туры разделили 2,5 месяца. Львиную долю этого времени команды не тренировались в общих группах: футболисты находились на домашней самоизоляции, а к полноценной работе приступили всего пару недель назад.

«Шахтер» готовился к возобновлению сезона на поле тренировочного комплекса в Святошино. Там же успели состояться 2 контрольные встречи. 24 мая «оранжево-черные» со счетом 4:1 разгромили львовский «Рух» (Соломон, Марлос, Коноплянка, Мораес), а 27 мая отгрузили 4 безответных мяча киевской «Оболони-Бровару» (Патрик, Марлос, Маркос, Тете). Результат в этих случаях играл одну из второстепенных ролей: важнее то, что у Луиша Каштру была возможность дать практику всем доступным футболистам.

В четверг, 28 мая, «горняки» провели часовую сессию, направленную на отработку позиционных действий в атаке и обороне. Защитник Николай Матвиенко, не игравший накануне с «Оболонью-Броваром», вернулся в общую группу. В пятницу у «Шахтера» по плану снова тренировка в Святошино, а в субботу команда опробует поле «Олимпийского».

Чемпионат продолжается, но ряд ограничений, связанных с безопасностью, остается в силе. Все матчи будут проходить без зрителей. Потому, а также учитывая необходимость минимизировать переезды, клубом принято решение в этот период играть на НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Шахтер» лидирует в турнирной таблице с отрывом в 13 баллов от «Зари» и «Динамо» (у них по 46 очков). Киевляне в прошедшей части сезона одержали 14 побед, 4 встречи закончили вничью и 5 раз терпели поражения (в том числе дважды от «горняков»).

Подопечные Алексея Михайличенко в процессе подготовки также встретились с «Рухом». Матч завершился вничью 0:0, а наставник «Динамо» задействовал в нем 19 футболистов – по 90 минут провели защитники Попов, Шабанов и Миколенко. А 27 мая ранний дубль Цитаишвили принес команде победу над «Олимпиком» (укороченный спарринг из 2 таймов по полчаса).

Ни с кем «Шахтер» не играл в чемпионате чаще, чем с «Динамо». История насчитывает 63 матча: 22 победы у «оранжево-черных», 24 – у «бело-синих», 17 ничьих. Разница мячей: 73–78. А в домашних поединках преимущество на стороне дончан: +13=10–8, 40–31.

Предыдущая встреча в чемпионате состоялась 10 ноября в Харькове. Гол Сергея Кривцова, забитый на 17-й минуте после подачи Тете с углового, принес «Шахтеру» победу со счетом 1:0.