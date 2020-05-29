«Шарамыжник»: Жителям Донецка портят отдых в парке

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на пикник-парк «Роща».

Парк расположен в Калининском районе. Часть парка отведена под пикники, для посетителей работает платная стоянка. Житель Донецка, который с компанией отмечал там день рождения жены, рассказал об отдыхе. В частности, компания арендовала беседку, машины поставили на охраняемой платной стоянке.

Автомобиль дончанина был поврежден. «Для выяснения обстоятельств вызывали наряд полиции. Они составили протокол-отписку, в котором указали: кто повредил машину – охранник не видел», – сообщил мужчина.

Две камеры видеонаблюдения, по словам охранника стоянки, ничего не зафиксировали.

Иные жители Донецка объясняют, что, даже когда владелец оставляет машину на платной стоянке, ответственность за ее повреждение никто не несет. «Вы арендуете место, а не платите за услуги охраны... Все стоянки таким образом отмазываются. Что-либо доказать просто нереально, потому как по документам они просто сдают в аренду обустроенное парковочное место», – рассказывает Сергей.

Другие дончане подтверждают его слова, отмечая при этом, что в парке, как и в иных местах, администрация пользуется уловкой: заявляет об охраняемой стоянке для машин, но, по факту, в случае происшествия снимает с себя ответственность.

Также люди пишут, что записи видеокамер не предоставлены, так как на них – «люди в форме». «Запомните: если камеры не работают, это были постоянные клиенты лучше вас либо люди в форме! У нас был такой случай возле спортклуба по Горячкина. Куча камер, но они не работают, там клиенты – вояки», – рассказывает Михаил.

Много возмущенных комментариев и в адрес самого места отдыха.

«Испортились они. Полный пофигизм к улучшению качества, охране и порядку – только бабло нужно… Моей ноги там не будет! Да сколько писал, парк этот – г**но, работает там б**ло… Шарамыжник, а не парк отдыха», – пишут дончане.

Также высказывается мнение, что отдых людям портят намеренно. «Уже не первый случай, что людям там портят отдых. Недавно писали за драку там вроде. Хм... такое ощущение, что кто-то спецом делает такую репутацию этой базе отдыха», – считает Нинель.