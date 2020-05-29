COVID-19: В Украине за сутки выздоровели почти 500 человек

В Украине за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 495 человек, заболели – 429. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такую статистику сегодня, 29 мая, озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе ежедневного брифинга.

«За минувшие сутки заболели 429 человек. Из них 66 детей и 66 медицинских работников. Были госпитализированы 106 человек. Зафиксированы 10 летальных случаев. При этом выздоровели 495 человек. В целом за все время пандемии в Украине заболели 22811 человек. Из них 1693 ребенка и 4411 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 8934 человека. Из них 2169 медицинских работников. Летальных случаев 679», – сказал глава Минздрава.

Министр также сообщил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (58), Львовской (50) областях и г. Киеве (56).

Добавим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 158 случаев заболевания COVID-19, в Луганской – 46.