В «ЛНР» назвали количество зафиксированных случаев COVID-19

В «ЛНР» за минувшие сутки выявили еще 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В ЛНР, согласно проведенным 28 мая исследованиям, выявлены 3 новых случая заболевания COVID-19», – утверждают в «республике».

Всего по состоянию на 9:00 29 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 396:

выписаны – 288 человек,

летальных случаев – 6.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 мая в Украине коронавирусом заболели 22 811 человек (8 934 человек – выздоровели, 679 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 158 случаев (87 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 46 случаев СOVID-19 (39 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» (на 28 мая) – 469 случаев заболевания (111 человека выздоровели, летальных случаев – 15).