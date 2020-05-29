Сводка из зоны ООС за 28 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Широкино – из минометов калибром 82 мм;

у Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь по позициям Объединенных сил:

у Крымского – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в окрестностях Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от Богдановки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 1 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 6 единиц. В зоне обстрела оказались окрестности села Саханка в Новоазовском районе. Применялось минометы калибром 82 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Пришиб. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».