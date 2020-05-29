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Зеленский наградил посмертно умершего на Донбассе комбрига

29.05.20 10:12
Юрий Межаков
Юрий Межаков / Фото: facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно командира 1-й отдельной танковой Северской бригады Юрия Межакова, который умер 28 мая. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Офиса президента.

«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича – полковника (посмертно)», – говорится в указе.

Как сообщалось ранее, в четверг, 28 мая, на Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады Юрий Межаков.

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