Зеленский наградил посмертно умершего на Донбассе комбрига

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно командира 1-й отдельной танковой Северской бригады Юрия Межакова, который умер 28 мая. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Офиса президента.

«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича – полковника (посмертно)», – говорится в указе.

Как сообщалось ранее, в четверг, 28 мая, на Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады Юрий Межаков.