В Донецке – провал грунта в Кировском районе, движение транспорта ограничено

В неподконтрольном украинским властям Донецке провалился грунт на двух участках автодороги, движение автобусов и трамваев в Кировском районе ограничено.

Как сегодня, 29 мая, сообщают в «МЧС ДНР», в Кировском районе на пересечении улиц Текстильщиков и Афанасьева 28 мая произошел порыв подземного канализационного коллектора диаметром 1000 мм. В результате порыва произошел провал грунта на 2-х участках автодороги по ул. Текстильщиков общей площадью 30 кв. м, глубиной 2 и 8 м соответственно.

«Разлив сточных вод на поверхность не происходит», – сообщают в «ДНР».

«Перекрыто движение транспорта по ул. Текстильщиков, перенаправлены в объезд автобусные маршруты №78, 78б, трамваи маршрутов №8, 16 ходят до аварийного участка», – уточняют в «республике» и добавляют, что на сегодня запланировано проведение ремонтных работ.