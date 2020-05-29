На Луганщине выявили коронавирус у жительницы Рубежного (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки выявили один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 29 мая в Луганской области всего исследовано методом ПЦР 377 подозрительных случаев на коронавирусную инфекцию (+6 за минувшие сутки). Получены положительные результаты в 46 случаях (+1 за минувшие сутки)», – отмечают в центре.

Также уточняется, что женщина, у которой в эти сутки выявлен коронавирус, проживает в Рубежном, находилась в самоизоляции после возвращения из РФ.

Сообщается, что в учреждениях здравоохранения Луганской области сегодня продолжают лечение 7 больных коронавирусной инфекцией, из них 6 – амбулаторно, 1 – госпитализирован. 39 человек выздоровели.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 мая в Украине коронавирусом заболели 22 811 человек (8 934 человек – выздоровели, 679 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 158 случаев (87 человек выздоровели, летальных случаев – 4).

В «ЛНР» – 396 случаев (288 человек выздоровели, летальных случаев – 6).