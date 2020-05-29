Непогода на Донетчине: Энергетики полностью восстановили энергоснабжение 16 обесточенных населенных пунктов

Дожди и шквальный ветер стали причиной ряда аварийных отключений в Донецкой области. Со вчерашнего вечера специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстановили энергоснабжение 16 населенных пунктов, 237 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 16 линий электропередач. Выполнены 132 заявки на ремонт. Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в пресс-службе компании.

«Энергоснабжение населенных пунктов, обесточенных в результате непогоды, восстановлено. Сейчас наши специалисты работают над выполнением одиночных заявок. Работа наших сотрудников – это залог нормальной жизни всей области, так было всегда, и особенно важно сейчас», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Непогода затронула Бахмутский, Волновахский, Добропольский, Лиманский, Марьинский и Селидовский районы, а также частично города Краматорск и Мариуполь.

В пресс-службе также напомнили, что информацию об отключениях можно проверить на сайте компании в разделе «Плановые и аварийные отключения».

«Если ваш адрес там есть – энергетики знают об отключении. Если вы не нашли свой адрес – оставьте сообщение на сайте компании в этом же разделе, либо звоните в колл-центр (0629) 450 473, (099/096) 4500473, или пишите в личные сообщения на странице ДТЭК Донецкие электросети в соцсети Facebook», – отмечается в сообщении.