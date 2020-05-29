В Минздраве пока не рекомендуют выходить на работу людям старше 60 лет

В Министерстве здравоохранения советуют людям пенсионного возраста пока что не выходить на работу, так как они входят в группу риска. Исключение составляют люди, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры. Об этом сегодня, 29 мая, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Если говорить об эпидемиологическом ограничении и мерах, которые существуют на территории страны, то они все установлены соответствующим постановлением Кабинета министров. На сегодняшний день это 391-е постановление правительства. Там четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции. В том числе и люди, которые входят в группу риска – это люди старше 60 лет. Там также есть исключения, которые касаются, в первую очередь, людей, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, которые работают на объектах критической инфраструктуры или инфраструктуры, которая работает в сфере жизнеобеспечения нашего населения. Например, это водоснабжение, электроэнергетика», – сказал Степанов.

Министр отметил, что пожилые люди из приведенных выше категорий могут выходить на работу с соблюдением карантинных правил, которые установлены в Украине.

«Все эти люди могут работать, не находиться в самоизоляции, но, в то же время, обязательно с соблюдением тех правил, которые установлены в стране. Это и масочный режим, и использование антисептиков, и социальная дистанция, и другие правила, которые всем уже знакомы. Все остальные, особенно люди пенсионного возраста, которые находятся на пенсии, они должны находиться в самоизоляции. Это делается исключительно ради здоровья и жизни этих людей», – отметил Максим Степанов.