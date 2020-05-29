Нардепы хотят разоблачить схемы своего коллеги Андрея Геруса (Видео)

Разоблачить преступные схемы. Народные избранники хотят обратиться к правительству, правоохранителям и Антимонопольному комитету, чтобы те разобрались с коррупцией в энергетической сфере. Парламентарии подозревают – их коллега, глава профильного комитета Андрей Герус в сговоре с членами энергетической нацкомисии зарабатывали на незаконных сделках. Об этом сообщает «34 канал».

Речь идет и об импорте электроэнергии из России, и о наваре на посредничестве между двумя государственными компаниями, и о создании ряда фирм-прокладок. Схемы работают для наживы отдельных бизнес-групп. О дешевой энергии для населения речь не идет. Из-за прибыльности эксперты уже назвали схемы Андрея Геруса «Золотым ключиком».

«Господин Герус влиял на формирование национальной комиссии по регулированию энергетики. К сожалению, членов нацкомиссии назначал своим указом президент. Я глубоко уверен, что в очередной раз президента подставили. Кому они хотели как лучше? Генерации или трейдерам-спекулянтам? Кстати, вот ответ на этот вопрос, в моем понимании должны дать правоохранительные органы», – говорит народный депутат Украины, фракция «Батькивщина», Алексей Кучеренко.