В «ДНР» две новые смерти от коронавируса, заболевших – свыше 500 человек

В «ДНР» за сутки зафиксировали 2 летальных случая от коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 28 мая исследованиям, выявлены 32 новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 5 медицинских работников и 1 ребенок 3-х лет. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 66 лет и женщина в возрасте 79 лет», – сообщают в «республике».

Всего по состоянию на 11:00 29 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 501:

на лечении – 357 пациентов,

выписаны – 127 человек,

летальных случаев – 17.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 мая в Украине коронавирусом заболели 22 811 человек (8 934 человек – выздоровели, 679 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 158 случаев (87 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 46 случаев СOVID-19 (39 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 396 случаев (288 человек выздоровели, летальных случаев – 6).