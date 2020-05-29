COVID-19: В ВСУ зарегистрировали 23 новых случая заболевания

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«В учреждениях здравоохранения находятся 8 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального и Северного региона – находится по 1 военнослужащему). В лазарете воинской части (Ровенская область) находятся 6 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У военнослужащих Ровенской области симптомы заболевания отсутствуют», – сообщили в Командовании.

Дома под наблюдением медицинской службы лечатся 15 человек.

«Киевская область – 13 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Ровенская область – 1. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. Симптомы заболевания отсутствуют», – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 90 человек. За время пандемии выздоровели 108 человек, летальных случаев 3. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 295 человек. У 31-го военнослужащего изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.