Житель Луганщины разрабатывал шпионские программы

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила разработчика шпионского программного обеспечения, которое предоставляло скрытый отдаленный доступ к персональным данным. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

Киберспециалисты спецслужбы установили, что разработал вирусную программу житель Старобельска.

«Его "изобретение" позволяло покупателям получать доступ к чужим компьютерам и смартфонам для похищения логинов, паролей, считывать информацию с мессенджеров и электронных платежных систем. Шпионское программное обеспечение злоумышленник предложил клиентам через один из хакерских форумов. Сотрудники СБУ оперативно установили личность продавца и предупредили реализацию шпионской программы», – говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли компьютерную технику с образцами вредоносного программного обеспечения.

«Планируется сообщение хакеру о подозрении по ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется реализация злоумышленником программного обеспечения на других хакерских ресурсах и соответственно возможные факты его использования прежде всего для несанкционовного доступа к ресурсам государственных органов», – отметили в СБУ.