В Краматорске 40% родителей готовы отдать детей в детсад летом

В Краматорске учреждения дошкольного образования могут открыть после 9 июня – при соблюдении противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Краматорского городского совета.

Как сообщили в пресс-службе, открытие и функционирование дошкольных учебных заведений возможно только в случае выполнения утвержденного главным санитарным врачом Украины перечня противоэпидемических требований и мероприятий.

Управление образования самостоятельно создало в каждом дошкольном заведении комиссии, которые провели обследование всех объектов на предмет их готовности к открытию в условиях ослабления карантинных мероприятий. Краматорским городским советом выделены необходимые для подготовки учреждений дошкольного образования 1,4 млн грн, что позволит выполнить все требования.

Также была создана городская комиссия по обследованию всех заведений на предмет готовности к работе в условиях ослабления карантинных мероприятий. Планируется, что комиссия завершит свою работу до 9 июня. После этого, при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, заведения получат положительное заключение комиссии и смогут начать работу.

Отмечается, что в Краматорске 33 детских сада и 2 группы в УВК №32 (Шабельковка) посещают 5 628 детей. Управление образования Краматорского городского совета провело анкетирование родителей этих детей на предмет их интереса в открытии учреждений дошкольного образования. Родители 1 989 детей, или менее 40% от их общего количества, подтвердили, что их дети будут летом посещать детские сады.