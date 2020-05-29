Нардеп передал в Генпрокуратуру и правительство информацию о коррупции в энергетике (Видео)

Генпрокуратура и правительство должны разобраться с коррупцией в энергетике. Факты о так называемых преступных схемах «Золотой ключик» правоохранителям и премьеру передал нардеп от фракции партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Алексей Гончаренко требует расследовать коррупционные схемы в энергетике. Говорит, к ним причастен и глава профильного парламентского комитета Андрей Герус, а также различные должностные лица и чиновники.

«"Киевтеплоэнерго" продает электроэнергию по 1 грн 31 коп. за кВт-час через фирмы-прокладки. А дальше она приходит на "Укрзализныцю" по цене 1 грн 69 коп. "Киевтеплоэнерго" с одной стороны, с другой – государственная "Укрзализныця". А между ними садятся паразиты. Только за первый квартал этого года эта схема принесла убытки украинцам на 321 млн грн», – говорит Алексей Гончаренко.

Это лишь одна из многих схем, благодаря которым государство теряет, а отдельные бизнесмены наживаются, говорит нардеп. Все, что знает о коррупции в энергетике, рассказал генпрокурору и премьеру. Будто в ответ на требование начать честное расследование сразу же нашлись те, кто стал обвинять в коррупции временную руководительницу Минэнерго. Мол, она устроила сына на работу в «Энергоатом».

«Если это единственное, за что можно обо мне что-то сказать плохое... Меня удивляет эта ситуация, она для меня даже смешная. Если бы мой сын был топ-менеджером или руководителем какого-то структурного подразделения. Это самая низкая должность», – говорит и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец.

Между тем, отрасль остается в глубоком кризисе. Ольга Буславец рассказывает, как ее ведомство будет спасать энергетику.

«Соблюдается физический баланс электрической энергии, все действия направлены на то, чтобы избежать возможного дефолта в энергетическом рынке. А сегодняшняя ситуация и низкая цена, которая сегодня формируется из-за искаженных правил рынка, конечно, ведет к углублению долговых обязательств всех субъектов рынка», – объясняет Ольга Буславец.

Финансовый кризис, усиленный последствиями пандемии, – это не причины, по которым украинская энергетика сейчас в затруднительном положении. Коронакризис лишь усилил сокрушительное действие ряда коррупционных схем. Эксперты между собой называют их «Золотой ключик». Парламентарии говорят: Андрей Герус причастен к изменениям в работе энергорынка. Да еще и помогали ему, якобы, представители энергетической нацкомиссии.

«Трейдеры получили возможность в силу неправильной, непродуманных правил работы энергорынка, которую опять же, подчеркиваю, национальная комиссия приняла. Они получили возможность за счет просто манипуляций спекулятивных зарабатывать очень большие деньги. Речь идет о миллиардах гривен», – говорит народный депутат Украины, фракция партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Украинские электростанции с убытками. Министерство называет цифру 50 млрд грн – это дефицит отрасли.

«Ради того, чтобы здесь обанкротился кто-то внутри – им легче простимулировать, профинансировать политически очень дешевую цену, которая не будет экономически обоснованной – только возьмите ее, пусть обанкротится ваша здесь собственная энергетика, а потом вы сядете на иглу и будете потреблять ее всегда. Это же было когда-то с газом», – говорит инвестор в «зеленую» энергетику Игорь Тынный.

Генпрокурор и глава правительства публично пока о расследовании коррупционных схем Андрея Геруса «Золотой ключик» ничего не говорят. Начали ли проверять факты от нардепов – тоже еще неизвестно.