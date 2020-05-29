Машина два часа была под напряжением: В Донецке стихия ломала деревья и рвала провода (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошел обрыв линий электросетей – столб упал на машину.

Как рассказывают очевидцы, бушевавший в Донецке 28 мая ветер ломал ветви деревьев, сами деревья, которые, падая, обрывали провода. Падали и столбы. В частности, упал столб на ул. Панфилова. Сегодня, 29 мая, в этом месте проводятся ремонтные работы.

На бульваре Шахтостроителей упали провода на легковой автомобиль «Таврия». Сам водитель в местном паблике пишет, что чудом остался жив, автомобиль находился под напряжением 2 часа.

Как рассказывают дончане, после падения проводов на авто место оцепили сотрудники «ГАИ», дерево, которое упало и порвало линию, распиливали коммунальщики.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сегодня сообщают, что на бул. Шахтостроителей произошло падение дерева вследствие опасного метеорологического явления (порывистый ветер 15-20 м/с).

«Вследствие падения дерева произошел обрыв контактной сети длиной 300 м, обрыв линий электрических сетей городского освещения, повреждены 2 легковых автомобиля и один микроавтобус, временно перекрыто движение по бул. Шахтостроителей, остановлено движение троллейбуса по маршруту №4 (ул. Горького – пр. Мира)», – сообщают в «МЧС».

Там добавляют, что коммунальными службами осуществлены работы по распилу аварийного дерева и освобождению проезжей части дороги, восстановлению контактных сетей и восстановлению линий электрических сетей, движение троллейбуса по маршруту №4 восстановлено.