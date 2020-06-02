Выход за продуктами превращается в испытание: В неподконтрольной Макеевке полгода не работают лифты

В неподконтрольной украинским властям Макеевке больше чем полгода не работают лифты в нескольких домах. И каждая из служб снимает с себя ответственность. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

С пакетами продуктов, детскими колясками и велосипедами жильцы вынуждены взбираться на верхние этажи пешком. Считать ступеньки жителям многоэтажек приходится ежедневно, для жильцов верхних этажей банальный выход за продуктами превращается в испытание. Подняться на 9-й этаж не всегда просто и здоровому человеку, а в домах, где отключены лифты, живут и инвалиды.

В одном из домов живет пострадавший на производстве шахтер Евгений: он выходил на улицу в последний раз зимой. И наверх по лестнице его поднимали люди на руках.

«Почему с ноября 2019 года по февраль 2020 года лифты периодически включали, вопреки предписаниям гостехнадзора, который, по факту, и остановил работу подъемников, в городской администрации не сообщают», – говорится в сюжете.

Также отмечается, что на специализированном предприятии по обслуживанию лифтов ситуацию поверхностно прояснили. Лифты нуждаются в капитальном ремонте, но его можно было бы отсрочить – при выполнении владельцем лифтов, коммунальным предприятием, определенных мероприятий. Однако эти мероприятия выполнены не были.

Неработающие лифты – не единственная претензия жильцов к коммунальному предприятию. Сетуют жильцы и на иные услуги: в частности, ЖЭК не убирает в подъездах.

За полгода жильцы домов обращались и в лифтовую службу, и в управляющую компанию, и в городскую «администрацию» – и собрали целую стопку отписок.

На бумаге «чиновники» утверждают, что проблему лифтов решают. При этом по-прежнему не работают 9 подъемников в домах. Официальная причина – износ механизмов по сроку службы.

Жильцы одного из домов обратились на «горячую линию» «главы» Макеевки. Через месяц получили еще одну отписку.

Как утверждают в «администрации», все неработающие лифты внесены в программу капремонта «министерства ЖКХ» – и все они должны быть отремонтированы в этом году. В нескольких «документах» фигурирует дата – 1 сентября.

На коммунальном обслуживающем предприятии говорят о представителях «технадзора», которые остановили подъемники. Была проведена экспертиза – лифты нуждаются в капремонте.

При этом именно коммунальное предприятие «Коммунальник-15» и должно заниматься устранением выявленных неисправностей. Как отмечается в «официальных» отписках, для возобновления работы лифтов эти неисправности должны быть устранены – о капремонте в этих «документах» речь вообще не идет.

Жильцы уверены: если бы не было разногласий между коммунальщиками и лифтовиками, можно было бы устранить неисправности гораздо быстрее. «Сложные отношения» подтверждают и лифтовики, обвиняя «Коммунальник-15» в неплатежах за услуги. А в «Коммунальнике-15» задолженность отрицают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube