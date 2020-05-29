Жителей Донбасса с российскими паспортами нельзя лишить украинского гражданства, – нардеп

Людей, которые проживают во временно неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и получили российские паспорта, нельзя лишить украинского гражданства. Об этом заявил глава комитета ВРУ по вопросам внешней политики, народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Мережко в интервью «Lb.ua».

«Вообще это очень сложный вопрос. Ведь украинская Конституция запрещает лишать украинского гражданства. Это – императивная норма. Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию», – сказал Мережко.

По его мнению, менять Конституцию Украины для регулирования этого вопроса сегодня не следует. «Не уверен, что сегодня целесообразно менять текст Конституции. Предположим, мы возвращаем Крым и Донбасс. Там по факту оказывается масса людей с российским гражданством. Мы им скажем, что отказываемся от них только потому, что они не сдали украинский паспорт, как этого требует процедура? С точки зрения права и Конституции Украины, они по-прежнему являются гражданами нашей страны», – отметил нардеп.

Он добавил, что этим вопросом активно занимается вице-премьер Алексей Резников, а в парламенте идут серьезные дискуссии в отношении закона о двойном гражданстве. «Он [Резников] правильно говорит о "безопасной реинтеграции". Я с этим подходом согласен. Считаю, что здесь необходимо действовать очень осторожно и деликатно. К тому же сейчас предлагался законопроект о так называемом двойном гражданстве. Это очень сложный вопрос. В связи с этим во фракции "Слуга народа" идут серьезные дискуссии», – заключил Александр Мережко.