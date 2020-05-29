RU
Все новости

На Донетчине полиция задержала на взятке руководителя ЦПАУ

29.05.20 13:39
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В Николаевке (Славянский р-н, Донецкая обл.) на взятке задержали начальницу местного Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным ведомства, за беспрепятственное оформление загранпаспортов начальница ЦПАУ исполнительного комитета Николаевского городского совета требовала и получила 15 тыс. грн.

«За оформлением 10 заграничных паспортов к начальнице ЦПАУ обратился житель Славянска. Должностное лицо свою помощь в оформлении указанных документов оценила в 15 тыс. грн. Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом». Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк