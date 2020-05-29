На Донетчине полиция задержала на взятке руководителя ЦПАУ

В Николаевке (Славянский р-н, Донецкая обл.) на взятке задержали начальницу местного Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным ведомства, за беспрепятственное оформление загранпаспортов начальница ЦПАУ исполнительного комитета Николаевского городского совета требовала и получила 15 тыс. грн.

«За оформлением 10 заграничных паспортов к начальнице ЦПАУ обратился житель Славянска. Должностное лицо свою помощь в оформлении указанных документов оценила в 15 тыс. грн. Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом». Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.