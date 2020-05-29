На Донетчине УВКБ ООН окажет помощь в восстановлении 185 домов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) предоставит помощь для восстановления 185 домов, поврежденных обстрелами в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что 28 мая в ОГА состоялась встреча с заместителем главы Представительства УВКБ ООН госпожой Ноэль Калхун, на которой обговорили гуманитарные программы, направленные на помощь жителям Донетчины.

«185 домохозяйств получат помощь от УВКБ ООН в восстановлении и ремонте поврежденных домов на территории Донецкой области в рамках программы "Жилище", которую реализует Норвежский совет по делам беженцев», – сообщил Кириленко.

По его словам, предварительно планировалось, что в нынешнем году силами организации будет отремонтировано 300 домов, но пандемия внесла свои коррективы.

Глава области добавил, что на встрече обсудили также вопрос возможности восстановления электроснабжения поселка Опытное.

«Все необходимые ресурсы на это в области есть, при необходимости оказать помощь готово и УВКБ, впрочем, вопрос подтверждения режима тишины пока остается открытым», – отметил Кириленко.