Верховный суд Украины оставил без изменения приговор артиллеристу «ДНР»

Верховный суд Украины оставил без изменений приговор донетчанину, который в течение 5 лет был участником незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«Верховный суд, согласившись с позицией прокурора Офиса генпрокурора, 27 мая 2020 года оставил без изменений приговор донетчанину, который способствовал деятельности террористической организации "ДНР". Таким образом, суд подтвердил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Доказано, что осужденный в течение 5 лет «проходил службу и осуществлял сопротивление военнослужащим Вооруженных сил Украины в составе артиллерийского подразделения вооруженного формирования "ДНР"».