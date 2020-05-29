«Истерика» вокруг Консультативного совета была необоснованной, – Мережко

«Истерика», которая началась вокруг инициативы главы Офиса президента Андрея Ермака по созданию Консультативного совета, была необоснованной. Такое мнение высказал замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Мережко в интервью «LB.ua».

«Я специально исследовал этот вопрос. Считаю, что та истерика, которая из-за этого началась, не имела под собой оснований. Как юрист я не понял, что является темой для обсуждения. В отдельно взятых посольствах мне говорили, что это была хорошая идея. Многие послы понимали, что речь идет о попытке сломать монополию на представительство от ОРДЛО*. Поэтому я не увидел в этом предложении юридической угрозы», – заявил нардеп.

По его словам, после «слива» протокола, подписанного в рамках ТКГ Ермаком и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, никто не попытался разобраться в случившемся. Мережко полагает, что это плохо сказалось на итоговых результатах переговоров.

«Идет очень серьезная игра, где всего мы не знаем и не видим. И то, как у нас столь эмоционально отреагировали, как сразу превратили все в "зраду", меня удивило. На переговорах это плохо сказалось», – сказал Мережко.

В то же время в ходе беседы представитель Украины в ТКГ не исключил, что Россия могла в своих целях воспользоваться этой ситуацией.

«Не хочу строить конспирологические теории. Впрочем, я считаю, что в политике, особенно в процессе решения таких щекотливых вопросов, случайных вещей не происходит, каждая сторона преследует свою выгоду. Насколько я понимаю, Россия вначале положительно отнеслась к этой идее, создать Консультативный совет, но потом они почувствовали, что здесь спрятана какая-то ловушка, и стали прохладнее к этой инициативе относиться», – отметил парламентарий.

Напомним, в Минске 11 марта на заседании ТКГ договорились о создании Консультативного совета (КС) с участием представителей Украины и «Л-ДНР». Позже глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что в Совет войдут не «властные» представители «Л-ДНР», а граждане Украины, проживающие на неподконтрольной территории и не связанные напрямую с вооруженным конфликтом. Он настаивает, что КС не легитимизирует «республики» и не изменяет формат «Минска», в вооруженном конфликте сохраняются две противоборствующие стороны – Украина и Россия.

Первоначально КС планировали утвердить 25 марта на очередном заседании Трехсторонней контактной группы. Однако после возмущений в украинском обществе и с наступлением «антикоронавирусного» карантина рассмотрение этого вопроса в Минске решили приостановить.

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович заявил, что данное решение является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Однако, ГБР отказало во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту, в итоге Вятрович подал в суд на ГБР за бездействие.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.