Еврокомиссия одобрила выделение Украине 500 млн евро

Еврокомиссия от имени ЕС одобрила выделение Украине займа на 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом со ссылкой на сообщение Еврокомиссии пишет «Европейская правда».

В Еврокомиссии объяснили, что выплата второго и последнего транша стала возможной после того, как Украина осуществила ряд политических действий, согласованных с ЕС. Украина также завершает работу над новым соглашением с Международным валютным фондом (МВФ) и осуществила соответствующие предварительные действия.

Вместе с этой выплатой ЕС предоставила Украине 3,8 млрд евро в виде займов с 2014 года. Это самая большая сумма макрофинансовой помощи, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру.

«Украина остается на высоком месте в европейской повестке дня. Мы продолжаем оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это кризисное время, чтобы поддержать программу реформ Украины для построения более устойчивой экономики. В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украина завершила необходимые реформы, и мы готовим выделение средств в размере 500 млн евро», – сказал Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии по экономике, которая работает для людей, также отвечает за макрофин для Украины.

«Этот последний кредит в размере 500 млн евро является еще одним доказательством нашей решимости активно поддерживать Украину и ее народ в эти трудные времена. Мы будем предоставлять дальнейшую чрезвычайную поддержку Украине в рамках более широкого пакета мер поддержки в связи с пандемическим кризисом», – сказал еврокомиссар по экономике Джентилони.