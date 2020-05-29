«Тайная вечеря» на контейнерах: В Краматорске церковь требует убрать арт-инсталляцию

В Краматорске жители города требуют переместить со входа в центральный парк инсталляцию из разрисованных морских контейнеров. Теперь к петиции горожан присоединилась и местная церковь, пишет «Технополис».

В прошлом году в Краматорске при входе в парк Юбилейный, на пересечении улиц Парковой и Академической, установили арт-объект, представляющий собой несколько морских контейнеров с различными изображениями. Среди горожан он получил название «конь».

Рисунки на объекте выполнил столичный художник Дмитрий Фатум, но многим краматорчанам такое творчество не понравилось. На сайте мэрии появилась петиция граждан с требованием убрать «коня» в другое, менее видное место, хотя буквально сразу же возникло и обращение в защиту инсталляции.

Городской голова Андрей Панков тогда пообещал детально изучить вопрос с учетом мнения общественности и депутатов городского совета.

По прошествии зимы и весны, с завершением карантина, вопрос о скандальном объекте вновь был поднят на заседании очередной сессии городского совета. Депутат Ирина Ольховая напомнила Андрею Панкову о его обещании прислушаться к мнению горожан. А мнение это, как считает депутат, таково, что фигуру следует перенести туда, где больше молодежи. Ранее как место размещения предлагались заросли парка отдыха «Юбилейный».

Свои слова Ирина Ольховая подтвердила многочисленными обращениями не только граждан, но теперь еще и священника, и прихожан Свято-Троицкого собора, соседствующего с «конем» на расстоянии 200 м. Верующих беспокоит одно из изображений на контейнерах – вольное «изложение» всемирно известной картины Леонардо да Винчи с религиозным сюжетом «Тайная вечеря».

Мэр Краматорска вновь пообещал изучить вопрос, но при этом учесть стоимость демонтажа арт-объекта.