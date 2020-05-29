На Донетчине сообщили, сколько школьников завершили учебный год

На Донетчине почти 170 тыс. учеников сегодня, 29 мая, завершили учебный год. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Кириленко отметил, что 168 тыс. 673 ученика Донетчины сегодня завершили учебный год. В их числе – 14 тыс. 973 девятиклассника и 9 849 учащихся 11 (12) классов.

«Год был очень непростым, но плодотворным. Даже в непростых условиях карантина и дистанционного обучения 616 девятиклассников закончили его с отличием», – сообщил глава области и добавил, что в этом году из-за карантина последний звонок проходит онлайн.