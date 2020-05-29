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На Донетчине сообщили, сколько школьников завершили учебный год

29.05.20 15:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине почти 170 тыс. учеников сегодня, 29 мая, завершили учебный год. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Кириленко отметил, что 168 тыс. 673 ученика Донетчины сегодня завершили учебный год. В их числе – 14 тыс. 973 девятиклассника и 9 849 учащихся 11 (12) классов.

«Год был очень непростым, но плодотворным. Даже в непростых условиях карантина и дистанционного обучения 616 девятиклассников закончили его с отличием», – сообщил глава области и добавил, что в этом году из-за карантина последний звонок проходит онлайн.

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