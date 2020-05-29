Минска–3 нет: Нардеп рассказал, когда Украина может выйти из Минских соглашений

У Украины появится право выйти из Минского процесса, если будет доказано, что Россия будет выполнять Минские договоренности недобросовестно. Об этом заявил замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Мережко в интервью «LB.ua».

При этом он отметил, что если в таком случае украинская сторона решит покинуть переговоры в одностороннем порядке, санкции против РФ сохранятся.

«Если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право – и я здесь провожу аналогию с международным договором – из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса. Это будет больше не юридическое, а политическое право. Однако санкции при этом все равно будут действовать. Ведь это не по нашей вине произошло нарушение Минских договоренностей», – сказал Мережко.

В то же время он напомнил, что российская сторона уже недобросовестно себя повела, когда организовала несколько никем не признанных выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса. Парламентарий согласился с тем, что Украине необходимо просчитать все риски выхода из Минских соглашений, однако подчеркнул, что по факту их действие завершилось еще в 2015 году.

«Минские договоренности закончились 31 декабря 2015 года. То, что у нас сейчас есть, – это процесс переговоров, своеобразная площадка. Речь идет о попытке сохранить то, что можно сохранить, исходя из тех обязательств, которые были взяты сторонами в рамках "Минска", развить или наполнить эти договоренности новым содержанием. Я согласен с тем, что необходимо просчитывать риски, но право выхода у нас появляется», – сказал он.

По словам Мережко, Минский процесс «может превратиться в долгоиграющую пластинку», однако он акцентировал, что украинская сторона пока не планирует составлять приблизительный текст новых соглашений – «Минска–3».

«Такого плана пока нет. Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем», – отметил нардеп.

Представитель Украины в ТКГ также подчеркнул, что юридически очень сложно закрепить так называемый особый статус Донбасса в Конституции Украины. «Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В Конституции такое очень сложно юридически закрепить», – резюмировал Мережко.