Германия стремится к проведению саммита в Нормандском формате, но нужен прогресс по ряду пунктов, – МИД страны

Берлин хочет, чтобы состоялся новый саммит по Украине в Нормандском формате, но вначале нужен прогресс по ряду пунктов. Об этом сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, пишет «Интерфакс-Украина».

«Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным», – сказала Адебар.

Она напомнила, что некоторое время назад прошла видеоконференция глав МИД стран Нормандского формата, на которой они обсуждали эти темы, по которым необходим прогресс: устойчивое перемирие на Донбассе, дальнейшая работа по обмену пленными, создание новых КПП на линии разграничения.

По словам Адебар, все это глава МИД ФРГ Хайко Маас планирует обсудить с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в следующий вторник. После этого главы МИД четырех стран – Германии, Франции, России, Украины – планируют провести новую видеоконференцию.