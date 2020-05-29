Впервые за 6 лет войны: В прифронтовой поселок на Луганщине не пропустили медиков

В Луганской области в прифронтовой поселок Лобачево (Станично-Луганский р-н) сегодня, 29 мая, военные Вооруженных сил Украины не пропустили медиков, пишет «Informator.media».

Инцидент случился сегодня утром, фельдшер амбулатории из Трехизбенки Лилия Швец вместе с водителем на служебном автомобиле ехали в прифронтовой поселок для плановых осмотров своих пациентов. Лобачево трехизбенские медики посещают каждую пятницу на протяжении многих лет, наблюдая там, преимущественно, пожилых людей. Однако, сегодня попасть в поселок медики не смогли – дорога оказалась перекрыта военными.

Переговоры медиков с военными на новом блокпосту на въезде в Лобачево длились более 3-х часов. Несмотря на все подтверждающие документы и разрешения на работу в прифронтовой зоне на территории Трехизбенской военно-гражданской администрации, военнослужащие ВСУ не дали медработникам возможности проехать в поселок, ссылаясь на приказ командования подразделения.

Десятки пожилых жителей Лобачево не смогли сегодня получить медицинскую помощь, медикаменты, средства гигиены и защитные маски – кроме своих непосредственных функций машина амбулатории служит для доставки в изолированный поселок гуманитарной помощи.

Лилия Швец говорит, что с таким отношением военных столкнулась впервые за 6 лет войны. По ее словам, даже в самые жаркие месяцы 2014-2015 годов украинские военные делали все для того, чтобы медики трехизбенской амбулатории – единственного медучреждения в радиусе 50 км – могли оказывать необходимую помощь местным жителям.

Сегодня же командование 25-й бригады не идет на контакт с представителями амбулатории и Трехизбенской ВЦА и не поясняет причины запрета на проезд в поселок.

Юристы фонда «Восток-SOS», комментируя данную ситуацию, обращают внимание, что такие действия военных не имеют под собой законных оснований, грубо нарушают национальное законодательство и международные договоры в сфере прав человека, ратифицированные Украиной, и будут обжалованы в установленном порядке.