На ремонт дороги Новобахмутовка – Пески из госбюджета выделили 80,5 млн грн

На ремонт дороги «Новобахмутовка – Пески» (Донецкая обл.) из госбюджета выделили 80,5 млн грн. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

«80,5 млн грн субвенции из государственного бюджета выделено на автодорогу "Новобахмутовка – Пески". Это дает нам возможность отремонтировать ее текущим средним ремонтом. Заказчик работ – Департамент развития базовых отраслей промышленности ДонОГА. Подрядчик – ООО "Славдорстрой". К осени планируют справиться», – написал Кириленко.

«На данный момент были выполнены работы по укладке органоминеральной смеси и выравнивающего слоя из асфальтобетона. Приступили к укладке верхнего слоя из асфальтобетона. Также были произведены работы по устройству заездных карманов, продолжаем работы по установке прикромочных лотков. В дальнейшем будут произведены работы по формированию обочин, установке дорожных знаков, барьерных ограждений и ремонту водопропускных труб», – сообщил представитель ООО «Славдорстрой» Дмитрий Алимахин.