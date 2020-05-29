Приднестровью уже 30 лет: Россия может затягивать вопрос Донбасса до бесконечности

Россия уже 30 лет занимается «переговорами» по Приднестровью, она таким же образом может затягивать этот процесс до бесконечности и на Донбассе. Об этом напомнил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает «Громадське радіо».

Россия в ООН требует привязать снятия санкций к прекращению обстрелов на Донбассе. Между тем в украинском МИДе создали должность спецпредставителя по сохранению санкционного давления на РФ. Занял эту должность Алексей Макеев, который работает в составе МИД еще с 2014 года.

Огрызко считает решение о создании спецпредставителя по санкциям довольно интересным.

«Санкционную политику надо разделять на две части – внутренне украинские санкции и международные. С одной стороны, мы призываем об усилении санкций со стороны западных партнеров, с другой стороны, мы продолжаем покупать в России то, что нам критически не так важно. Это играет на руку РФ, ведь она отмечает, что Украина сама торгует, а потом просит, чтобы другие страны не торговали с РФ. Понятно, что пока мы не можем отказаться от каких-то стратегических вещей, но мы должны найти способы максимально быстро избавиться от этой зависимости», – отметил экс-министр.

Что касается внешних факторов, то Москва продолжит работу по разъединению стран ЕС. «Поэтому здесь важна координация усилий всех европейских партнеров и США в том, чтобы не только не сбавлять санкции, а наоборот – усиливать», – говорит Огрызко.

Относительно заявления России в ООН, то речь идет о том, что она теряет инструменты и аргументы во внешней политике, и последнее, что остается – это шантаж. «Россия становится перед выбором – или отступать, чего не очень ей хочется, или проводить политику маленькой успешной "войнушки". Думаю, что второй вариант является малореальным, так как горячая фаза войны, если она не дай Бог произойдет, будет означать реальную катастрофу для России. Поэтому она будет продолжать шантажировать мир, что такое возможно, хотя, мне кажется, что, обжегшись один раз на "Новороссии", Россия второй раз уже это делать не будет», – считает политик.

Он акцентирует, что при этом нужно понимать, что Россия – непредсказуема.

«Россия уже 30 лет занимается "переговорами" в приднестровском формате. Это ее вполне устраивает, и она может таким же образом затягивать это до бесконечности и на Донбассе. Поэтому здесь вопрос не в России, а в нас – или нам подходит эта бесконечность или нет. Мне кажется, что нет. Тогда надо иметь вариант иного характера для того, чтобы вопрос был сдвинут с места. Иначе мы будем постоянно искать причины для встречи, нам будут выставлять ультиматумы, чтобы провести такие встречи, в итоге мы будем отступать. Поэтому нам надо принимать другие политические решения, которые бы выводили эту ситуацию из тупика», – резюмировал Огрызко.