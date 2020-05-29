Ветеран войны на Донбассе вернулся в Донецк и попал в плен

34-летний Василий Горобец – житель Донецка, который служил в АТО по мобилизации, вернулся в родной город из-за большой любви, был пленен, а затем незаконно осужден на 16 лет лишения свободы, передает «Радио Свобода».

«"Здравствуй, мама" – это все, что я услышала от сына за последние два года. Буквально на днях, впервые с апреля 2018-го, ему разрешили позвонить мне. Фраза, казалось бы, пустая. Но для меня, мамы, которая ждет, она очень и очень ценная», – рассказывает мама Василия Горобца Валентина.

До войны семья Горобец жила в Донецке. Валентина работала в регистратуре одной из местных больниц, ее сын Василий был автослесарем. С началом боевых действий они выехали в Черкасскую область, а потом, в 2015-м, Василий ушел на фронт по мобилизации. Он служил в 40-й отдельной артиллерийской бригаде, и, как и в мирной жизни, занимался там починкой автомобилей.

«Сын влюбился в женщину, которая тоже родом из Донецка. В 2016-м, после демобилизации, она убедила Васю вернуться вместе в город. Я отговаривала и переживала. Но сын не послушался: они все-таки переехали, стали жить в нашем доме в частном секторе», – продолжает Валентина.

В «ДНР» ветерана войны на Донбассе не трогали приблизительно два года. А 18 апреля 2018-го Василия увезли прямо из дому. За сыном приехали представители «МГБ ДНР», и незаконно обвинили его в якобы организации диверсий и работе на пользу Украины.

«В итоге, Васю незаконно осудили на 16 лет лишения свободы. Обычно пленные ждут так называемых "судов" годами, а ему "срок" дали сразу же в 2018-м. В СБУ знают о моем сыне, но сторона боевиков, несмотря на то, что у меня от них же есть "справка об аресте", не подтверждают Васю в списках на обмен», – подытоживает Валентина Горобец.

Сейчас Василий находится в Макеевской колонии № 32.

Напомним, что по последним данным Службы безопасности Украины, в плену «Л-ДНР» остается 214 украинцев. В «ДНР» заявляют о 115 сторонниках «республики», удерживаемых на украинской стороне.