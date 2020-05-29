«Доступное жилье»: Почти 17 тысяч переселенцев и ветеранов АТО/ООС ждут очередь

После внесения изменений в госбюджет на 2020 год финансирование ряда жилищных программ, в частности, «Доступное жилье» – было прекращено. В программе зарегистрированы почти 17 тыс. человек. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист») в Facebook.

Как отмечают в фонде, вопрос жилья для переселенцев не теряет и не может потерять своей актуальности, потому что он так и остается нерешенным.

По данным, которые приводит правовой аналитик организации Элина Шишкина, в программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 мая этого года было зарегистрировано 16 721 заявление на получение государственной поддержки, из них внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – 10 773 человека, то есть 64,4% от общего количества. А для участия в программе на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита ВПЛ и участникам АТО/ООС на приобретение жилья (кредит под 3%) было зарегистрировано 6 675 заявлений от ВПЛ.

«Цифры говорят сами за себя – потребность в таких программах очень острая. И мы ежедневно получаем множество обращений на эту тему от внутренне перемещенных лиц на нашу бесплатную горячую линию, а количество регистраций на наши вебинары по жилью просто бьет все рекорды. Люди не знают, что им делать и как решать эту проблему», – подчеркивают в БФ «Право на защиту».

Председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный сообщил, что по всем программам, которые сопровождает Фонд, сегодня обеспечено жильем 1064 семьи переселенцев.

28 мая президент БФ «Право на защиту» Александр Галкин и глава «Держмолодьжитло» Сергей Комнатный подписали меморандум о сотрудничестве. Организации надеются, что совместными усилиями смогут помочь тем, кто из-за конфликта на востоке оказался без крыши над головой.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла «антикризисный» вариант Государственного бюджета Украины на 2020 год в связи с COVID-19. В новой версии госбюджета отсутствуют 100 млн грн, которые до сих пор были предусмотрены на программу «Доступное жилье».