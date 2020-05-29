У них много техники, но нет людей, – офицер ВСУ о возможном наступлении «Л-ДНР»

Угрозы «Л-ДНР» о возможном их наступлении – это лишь политическое давление, т.к. вообще-то противник не должен сообщать открыто о своих реальных намерениях. Такое мнение высказал офицер резерва ВСУ, член Стратегического совета «Движения сопротивления капитуляции» Мирослав Гай, передает «Радио Свобода».

Гай считает, что на данный момент нет предпосылок наступления войск России и «Л-ДНР». «Сказать, что они могут пойти в наступление, которое завершится каким-то большим успехом, нельзя. Но ситуация может кардинально измениться в любой день, если мы увидим, что начинают проводить накопление сил и средств, и особенно людей, так как техники у них много, а людей недостаточно», – отметил он.

«Если Россия будет внедрять какие-то более активные действия, то она будет рассчитывать не на мобилизационный ресурс оставшихся на оккупированных территориях – таких людей очень мало, как и тех, кто хочет воевать, – а в первую очередь на наемников со стороны Российской Федерации и кадровые российские войска», – добавил офицер.

По его мнению, угрозы «Л-ДНР» о возможном их наступлении – это лишь политическое давление непосредственно на Офис президента Зеленского и на международное сообщество. «Никто никогда не сообщает заранее, что собирается идти в наступление. То есть все эти заявления носят исключительно декларативный характер… Если же Российская Федерация решит, что они хотят расширить вооруженную агрессию, то это будет делаться быстро, оперативно, без объявлений с их стороны», – пояснил Гай.

«У Владимира Зеленского есть два варианта: либо продолжать политику предшественников, возможно, с другой, мягкой риторикой, или просто капитулировать перед Российской Федерацией и пойти на геополитическое сближение – соответственно, удаляясь от Запада (но особо не меняя риторику, чтобы не злить украинцев). Ведь украинцы в большинстве своем настроены, как показывают все социологические исследования, на вступление в НАТО (более 62% – за евроатлантическую интеграцию) и поддерживают движение подальше от России», – заключил он.

Как сообщалось ранее, «глава ЛНР» Леонид Пасечник пригрозил «отодвинуть линию соприкосновения» на Донбассе в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ линии электропередач. «Глава ДНР» Денис Пушилин заявил об «активизации агрессии с украинской стороны». Обе «республики» объявили «режим высшей степени боевой готовности», на въездах в города установили дополнительные блокпосты.

При этом военный эксперт Михаил Жирохов считает, что угрозы «Л-ДНР» – это «не более чем информационный шум, не более, чем сотрясание воздуха». Военный эксперт Олег Жданов также считает, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне с Украиной и не готова к ней. А аналитик Дмитрий Громаков призывает не недооценивать эти заявления «республик», и акцентирует, что сейчас под ударом находится Станица Луганская.