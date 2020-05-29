В «ЛНР» рассказали, как и когда пройдет вступительная кампания

В «ЛНР» вступительную кампанию в учреждения высшего и среднего профессионального образования планируют продлить до 30 сентября. Об этом сегодня, 29 мая, заявил «министр образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Я думаю, для нас это не станет чем-то новым, потому что последние несколько лет у нас из года в год вступительная кампания как в вузах, так и в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) все время продлевалась до 30 сентября. В этом году мы не стали принимать двумя приказами данное решение, поэтому мы изначально принимаем решение, что она продлится у нас до 30 сентября», – сказал «министр».

Кроме того, он заявил, что прием документов вузами в рамках вступительной кампании будет проходить в дистанционном режиме «до особого распоряжения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК)».

Также в «республике» сообщают, что прием выпускных экзаменов в вузах и учреждениях СПО проходит дистанционно и завершится к концу июня.

«Выпускная кампания в наших учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования пройдет дистанционно. Кампания уже началась, часть выпускных и переводных экзаменов уже приняты в наших учебных заведениях. Эта кампания должна завершиться в течение июня», – заявил Сергей Цемкало.