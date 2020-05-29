На Донбассе еще не замороженный конфликт, – эксперт

Нынешняя ситуация на Донбассе – это не замороженный конфликт, хотя военное противостояние в его нынешнем виде надолго. Такое мнение высказала аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, передает «Радио Свобода».

«У нас, очевидно, не замороженный конфликт. Как бы кто не хотел говорить, что в их голове война закончилась, она продолжается. Зеленскому следует принять тот факт, что это военное противостояние в его нынешнем виде надолго. Более того, у него есть потенциал к эскалации, Российская Федерация в качестве аргумента постоянно выдвигать, как минимум, такие заявления», – сказал эксперт.

Кучеренко отметила, что у Украины слабая позиция в переговорах по Донбассу. Но такое состояние дел сформировалось за многие годы войны. «Эта слабая позиция и win-win для Российской Федерации произошли далеко не вчера. Думать, чтобы не ставить себя в такое невыгодное положение, надо было сразу: еще в тот момент, когда мы соглашались на отвод войск на трех пилотных точках в 2016 году. Эти отводы проходили с нарушениями. Надо было бить Российскую Федерацию по рукам и созывать внеочередные заседания Трехсторонней контактной группы, требовать, чтобы процедура проходила синхронно и зеркально, чтобы оттуда ушли эти ряженые боевики в костюмах СЦКК (Совместный центр по контролю и координации прекращения огня, – ред.). Вместо этого мы закрывали глаза, пытались казаться более договороспособными. Это вылилось потом в подписание "формулы Штайнмайера" – в серьезную политическую уступку. И в сегодняшней ситуации каждая попытка как-то договориться ведет только к ухудшению ситуации», – отметила аналитик.

Россия будет продолжать давить на Украину, в том числе, поднимая градус военной напряженности. При этом Российская Федерация будет настаивать, что не является стороной конфликта, и что на этом основании ей необходимо переходить к более спокойному диалогу с тем же Европейским союзом. «То есть, это у них нарратив из документа в документ, они хотят вести диалог не с Украиной о нормализации отношений, а с Европейским союзом», – сказала Кучеренко.

«Россия будет давить разными способами, но силовая угроза – это определенно последний аргумент. Применит Россия эту силу или нет – все равно эта тема для наших западных партнеров является крайне чувствительной», – резюмировала эксперт.