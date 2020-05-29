Цены на коммуналку расти не будут, – Шмыгаль

Правительство не планирует повышать цены на коммунальные услуги в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

На селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по противодействию распространению коронавируса 29 мая глава Кабмина сообщил, что правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощи по безработице и других программах.

Президент отметил, что экономических решений для выхода из эпидемии на сегодняшний день недостаточно.

«Премьер-министр добавил, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти. Также он отметил, что уже почти неделю государство пребывает на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных», – говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль также сообщил, что правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса.