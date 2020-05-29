В Украине инфицированных СOVID-19 в 3 раза больше, чем отражено в статистике, – НАН

В Украине были зафиксированы три максимальных пика заболеваемости СOVID-19, они пришлись на 27 апреля, а также на 2 и 9 мая. Об этом сообщил заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко, передает «Громадське радіо».

Он пояснил, как определяется пик заболеваемости. «Чтобы определить, когда именно наступил пик, нужно отфильтровать данные и сделать их усреднения. Мы используем недельное усреднение и там можно увидеть, когда был период плато и когда началось снижение количества новых инфицированных. Мы имеем 3 максимальных пика – они пришлись на 27 апреля, 2 мая и 9 мая. Это дни, когда было максимальное количество заболеваний. После этого следующие две недели показывали стабильное снижение новых инфицированных в день. Мы делаем вывод, что фаза плато продолжалась примерно с конца апреля по 10-11 мая, после чего началось затухание», – сказал Бровченко.

Ученый отметил, что предположительно В Украине инфицированных СOVID-19 в 3 раза больше, чем отражено в официальной статистике. «Это можно очень грубо оценить по летальности (смертности). Исследования, которые проводились как в Европе, так и в США, показывают, что реальный коэффициент летальности составляет приблизительно от 0,5% до 1%. Если в Украине мы имеем коэффициент летальности около 3%, то можно предположить, что инфицированных примерно в 3 раза больше, чем попадает в официальную статистику», – пояснил он.

Бровченко акцентировал, что на нераспространение коронавируса хорошо сработал вовремя введенный карантин. «Своевременное введение карантина сработало, как и должно было сработать. Мы делали вычисления, что было бы, если бы карантин ввели на неделю позже. Так вот, мы бы имели статистику в 2,5-3 раза хуже. Количество заболеваний в день сейчас была бы минимум в 2 раза больше», – отметил он.

Если карантинные меры будут соблюдаться, что есть шанс выйти на затухание эпидемии к концу июня. «Вторая волна заболеваемости зависит от того, как население будет придерживаться ограничительных мер, как будет организована работа общественного транспорта, торговых центров и так далее. Оптимистический сценарий такой – сохраняется текущая тенденция и затухание происходит в таком же темпе, как и сейчас. С такими темпами мы через месяц, на конец июня, будем иметь в среднем около 200 новых заболеваний в день и примерно 300-350 людей, которые выздоровели за день», – предположил исследователь.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом заболели 22 811 человек (8 934 человека – выздоровели, 679 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 158 случаев заболевания (87 человека выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 46 случая СOVID-19 (39 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 501 случай заболевания (127 человек выздоровели, летальных случаев – 17). В «ЛНР» – 396 случаев (выздоровели – 288 человек, летальных случаев – 6).