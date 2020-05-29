Пушилин возмутился перспективой ликвидации «администраций Л-ДНР»

«Глава ДНР» Денис Пушилин возмутился по поводу заявлений украинской власти о ликвидации «республиканских администраций». По его мнению, это не соответствует Минским соглашениям. Об этом он заявил в интервью российскому ресурсу RT.

Комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что «администрации Л-ДНР» будут расформированы после восстановления суверенитета Украины над временно неподконтрольными территориями, Пушилин назвал это «агрессивными намерениями в отношении Донбасса».

«Если рассматривать такие заявления в комплексе с военной эскалацией на линии соприкосновения, с полным нежеланием договариваться на "минской площадке", то становится очевидным вывод: Киев уже осуществляет планы, кардинально отличные от комплекса мер [по выполнению Минских соглашений]», – сказал Пушилин.

По его словам, «последние действия украинской стороны, в частности отказ от закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса, говорят о том, что украинские власти не намерены выполнять Минские соглашения». Якобы именно поэтому «Народная милиция ДНР приведена в режим полной боевой готовности».

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «администрациям Л-ДНР» нет места в будущем Донбасса. «Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в системе урегулирования ситуации и в будущем Донбасса. Если будет безопасность, будет выведение войск, восстановлен контроль над границей, то собственно где в этой картине оккупационные администрации... Ответ – нигде», – сказал Кулеба.

По словам экспертов, в самих Минских договоренностях письменно закреплен особый порядок местного самоуправления на Донбассе, а не особый статус. Ни о какой-либо федерализации или квази-государственных образованиях и их органах речь не идет.