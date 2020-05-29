Жизнь резко изменил карантин: Переселенка из Горловки в один миг потеряла работу и оказалась на улице

С началом карантина тысячи людей, которые работали на низкооплачиваемых работах и снимали жилье в Киеве, лишились заработка и стали бездомными. А те, кто и до этого жил на улице, оказались на грани выживания из-за голода. В такой ситуации оказалась 26-летняя переселенка из Горловки Кристина Карнаух – спустя 5 лет работы и стабильности, в начале мая она оказалась на улице и уже месяц пытается вернуться к нормальной жизни, пишет «ЛІГА.net».

До начала карантина Кристина 5 лет в Киеве работала кондуктором, было жилье и стабильность. А через три недели девушка оказалась на Майдане, в порванной обуви, без денег и понимания, где будет ночевать сегодня. Ее жизнь резко изменил карантин.

Кристина родилась и выросла в Горловке. Родители пили, потом умерли. Из родственников осталась только бабушка. После школы девушка пошла в училище и получила сразу две профессии – швея и цветовод-овощевод.

В 2014 году, в самом начале войны, Кристина попрощалась с бабушкой, взяла небольшую дорожную сумку и уехала в Киев. Ехала в неизвестность. Увидела объявление, что «Киевпасстранс ищет кондукторов. Иногородним предоставляется жилье». Позвонила и через несколько дней вышла на смену. Ей дали место в общежитии возле метро Харьковская, в 200 метрах от автопарка.

«В комнате – 4 человека. На этаже – душ, место, где можно приготовить еду. В общем, все есть. Я работала в две смены. В парке нужно было быть в 5:00-5:30 утра, а домой я возвращалась около 12 ночи. Перерыва практически не было. Но мне нравилось, и водитель у меня был симпатичный», – рассказывает Кристина о пяти годах работы в автопарке.

Кристина работала в автобусе на маршруте № 53 «Рыбальский полуостров – Контрактовая площадь». На нем ездит, в основном, молодежь. Это хорошо, объясняет девушка, ведь чем больше молодежи, тем больше проданных билетов. А чем больше билетов, тем выше зарплата кондуктора.

«Самая большая зарплата, которая приходила мне на карточку – 12 тыс. грн. То есть я нормально зарабатывала. Плохо кондукторам, которых ставят на маршруты, по которым ездит одна "пенсия", и зарплата там будет 4 тыс. грн, ну максимум – 6 тыс. грн», – говорит девушка.

Из-за карантина уже 2 мая Кристина лишилась работы, а значит – и общежития. Собрала вещи и договорилась оставить сумку у коменданта общежития за 10 грн в сутки. Деньги решила отдать, когда найдет временную работу и заберет вещи.

Работу стала искать по объявлениям. Почти сразу наткнулась на: «Охранная фирма ищет консьержей в жилой комплекс возле метро Левобережная». Карнаух предложили вахту: 20 дней она живет в комнате консьержки, получает за это 3000 грн. 10 дней отдыхает – и снова на работу. Все это – без официального оформления.

Она проработала свои 20 дней в комнате консьержки, а в последнее утро начальник смены сказал: «Фирма обанкротилась. Карантин, сама понимаешь. Мы заплатим тебе позже». Но в итоге – не заплатили. Денег у Кристины не было.

2 мая, в субботу, она сложила свои пожитки и пешком пошла в центр Киева, узнала, что там волонтеры раздают бесплатные обеды для бездомных.

Кристина Карнаух

С началом карантина «профессиональные» бездомные, которые годами живут на улице и привыкли к такому образу жизни, лишились всех источников заработка и еды. Закрылись пункты приема вторсырья, куда можно было сдавать бутылки и зарабатывать 30-40 грн в день. Закрылись заведения общественного питания, ларьки и рынки, где раньше можно было подработать грузчиками или уборщиками, попросить объедки. Бездомные во время карантина потеряли доступ к воде и еде, возможность умыться и сходить в общественный туалет.

На весь Киев осталось одно место, куда бездомный может прийти переночевать и искупаться – Дом социальной заботы. Это коммунальное заведение, находится на Борщаговке и рассчитано на 150 мест. Бездомные могут находиться там с 6 вечера до 8 утра – поесть, помыться и поспать за 10 грн. Но попасть в Дом социальной заботы нелегко. Для этого нужна справка о состоянии здоровья и паспорт.

Кристина оказалась на улице в субботу 2 мая. На ней были старые джинсы и кофта, в кармане – только просроченный паспорт. По закону, если не вклеить новую фотографию в течение месяца после 25-летия, документ считается недействительным, и его нужно менять на ID-карту. Кристина просрочила паспорт на год.

Денег не было. Кристина от людей узнала, что по выходным волонтеры раздают на Майдане бесплатные обеды. Девушка пришла на раздачу и познакомилась с волонтерами.

«Одна женщина, Ирина, прониклась моей историей и тут же принесла мне две пары джинсов и кеды, дала немного денег, чтобы я смогла ночевать в хостеле. А еще через неделю на кормежке на Майдане я встретила фотографа Александра Чекменева. Он пофотографировал меня, разместил где-то мои данные и номер карточки, и люди стали присылать хоть какую-то копейку – то 20, то 50, то 200 грн», – рассказывает Карнаух.

Александр Чекменев – киевский фотограф. Уже несколько лет он фотографирует бездомных на улице, коротко пишет в фейсбуке их истории и иногда просит помочь. 17 мая он разместил на своей странице фото Кристины и написал номер ее карточки – с пометкой, что Кристина – «самая позитивная бездомная», которую он встречал, не пьет и не курит. За несколько дней подписчики Чекменева прислали девушке около 1000 грн.

На эти деньги она смогла оплатить место в комнате на 8 человек в хостеле и купить сменную футболку. На еду старалась много не тратить – сидела на «мивине» и иногда покупала в кулинарии супермаркета салат. Подружилась с хозяйкой хостела и за еду выполняла ее поручения – подмести в коридоре или сходить в магазин.

Кристина посчитала, что для того, чтобы «вернуть все в жизни на свои полочки», ей нужно 4000 грн. Около 1000 – чтобы расплатиться с комендантом общежития и забрать свои вещи, 800 – на Блаблакар до Славянска, чтобы восстановить паспорт, 350 – на самовосстановление, и остальные – на то, чтобы снять хостел в Славянске и чем-то питаться.

«Я в плане денег расчетливая, все записываю в тетрадочку, не транжирю. Это меня бабушка научила. В Славянске я найду работу на вахте и заработаю на обратную дорогу в Киев. Потом вернусь, карантин закончится, и я снова пойду в автопарк. Просто нужно немного денег прямо сейчас», – говорила Кристина по телефону 19 мая. Тогда у нее на карточке оставалось 200 грн, и заканчивались оплаченные дни в хостеле.

Уже 21-го утром неизвестный прислал на карточку сразу 2000 грн. Кристина к тому моменту была в отчаянии и думала, что придется идти ночевать на улицу. А тут – такая радость. Она забронировала машину на Блаблакаре и звонила по пути в Славянск.

«Я сейчас сделаю паспорт и вернусь, вы понимаете? Главное – что у меня есть цель! Меня ждут на работу! Я опустила руки во время карантина, а теперь они снова поднимаются! Я – нормальный человек! Вы понимаете?», – поясняет девушка.

Сейчас Кристина находится в Славянске. Восстанавливает свидетельство о рождении и позже займется паспортом.