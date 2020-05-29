Ситуация с недопуском медиков в прифронтовой поселок на Луганщине пока решена, – правозащитники

Сегодня, 29 мая, в прифронтовой поселок Лобачево на Луганщине не могли проехать медики. Военные Вооруженных сил Украины закрыли проезд в поселок. Ситуацию пока удалось решить, сообщает фонд «Восток-SOS» в Facebook.

«По последним данным, что мы получили – пока ситуация решена, но команда Восток SOS продолжает расследование данного случая», – говорится в сообщении правозащитников.

Инцидент случился сегодня утром, фельдшер амбулатории из Трехизбенки Лилия Швец вместе с водителем на служебном автомобиле ехали в прифронтовой поселок Лобачево для плановых осмотров своих пациентов. Трехизбенские медики посещают поселок каждую пятницу на протяжении многих лет, наблюдая там, преимущественно, пожилых людей. Однако, сегодня попасть туда медики не смогли – дорога оказалась перекрыта военными.

Переговоры медиков с военными на новом блокпосту на въезде в Лобачево длились более 3-х часов. Несмотря на все подтверждающие документы и разрешения на работу в прифронтовой зоне на территории Трехизбенской военно-гражданской администрации, военнослужащие ВСУ не дали медработникам возможности проехать в поселок, ссылаясь на приказ командования подразделения.