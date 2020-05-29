На 3 тысячи ниже, чем в Киеве: При карантине на Донетчине выросли зарплаты

В апреле средняя номинальная заработная плата в Донецкой области (без учета неподконтрольных территорий) составила 12 473 грн. По сравнению с мартом уровень оплаты труда увеличился на 2%, по сравнению с апрелем 2019 года – на 2,8%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Зарплата в апреле на Донетчине превышала средний показатель по Украине (10 430 грн) на 19,6%. Регион сохраняет второе место в стране: самым высоким уровень оплаты труда в апреле был в Киеве – 15 278 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 7 560 грн.

Наиболее высокооплачиваемыми в Донецкой области оказались работники:

торговли (26 923 грн), что связано со значительными единовременными и другими начислениями в сфере оптовой торговли;

металлургического комплекса (17 579 грн);

предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14753 грн);

угольной промышленности (14 450 грн);

сферы государственного управления (14 261 грн);

пищевой промышленности (13 036 грн);

финансовой и страховой деятельности (12 966 грн).

Самым низким оставался средний уровень оплаты труда в системе здравоохранения и оказания социальной помощи, который в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 12,0% и составил 7 027 грн.

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 мая 2020 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 590,3 млн грн, или 19,7% всех долгов по ее выплате в Украине (2 996,7 млн грн).

Главное управление статистики в Луганской области обнародовало данные по среднему уровню заработной платы только за март – 9 399 грн (на Донетчине в марте этот показатель – 12 225 грн). На Луганщине наиболее оплачиваемые отрасли:

финансовая и страховая деятельность – 14 781 грн;

поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 13 555 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 12 285 грн;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 11 583 грн;

промышленность – 10 963 грн;

информация и телекоммуникации – 107 43 грн.

Меньше всего получали работники сферы временного размещения и организация питания – 4 114 грн, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 5 575 грн.