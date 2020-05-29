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Детонатор – старенький мобильный: Военные в зоне ООС сбили беспилотник со взрывчаткой (Фото)

29.05.20 19:18
Сбитый квадрокоптер
Сбитый квадрокоптер / Фото: facebook.com

На днях в зоне операции Объединенных сил боец ВСУ подбил квадрокоптер с установленным на нем самодельным взрывным устройством. Об этом сегодня, 29 мая, сообщается на странице 28-й Отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего похода в Facebook.

Военнослужащий, который стоял на посту, заметил беспилотный летательный аппарат над украинскими позициями.

«Сначала я услышал характерный звук, затем, собственно, увидел коптер. Доложил по рации и убедившись, что аппарат не наш, выстрелил. Он упал на дерево, запутался в ветвях. Мы полезли доставать его оттуда и только потом заметили установленное на беспилотнике взрывное устройство: тротиловую шашку и детонатор – старенький мобильный телефон», – рассказывает сбивший беспилотник боец Сергей.

На место сразу выехали саперы, которые обезвредили взрывчатку. Сам квадрокоптер передан на экспертизу.

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