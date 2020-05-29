Я – ваш лоббист: Саакашвили обратился к украинскому бизнесу (Видео)

Глава Национального совета реформ Михеил Саакашвили обратился к представителям украинского бизнеса озвучить свое видение реформирования законодательства. Это видеообращение он выложил на своей странице в Facebook.

«Если это будет обращение с просьбой профинансировать какой-то проект – я не смогу вам в этом помочь, это не в моих полномочиях. Но в моих полномочиях менять законодательную нормативную базу и каждодневную практику, чтобы вы избавились от чиновничьего беспредела и глупых регуляций – вот в этом я могу вам помочь», – заявил главный украинский реформатор.

Он предложил бизнесменам записывать видео с конкретными предложениями того, что нужно изменить законодательно, чтобы вести бизнес в Украине стало легко и просто.

«Публикуйте свои видео в Фейсбук, Инстаграм или Ютюб, и обязательно ставьте хештэг #ГоворитьБізнес, чтобы мы могли их найти и посмотреть. Я готов рассматривать все ваши предложения и очень хочу, чтобы вы их прислали как можно больше», – подчеркнул Саакашвили и выразил пожелание, чтобы видео были не длиннее пяти минут.

«Я – ваш лоббист и вместе с вами хочу достигать конкретных результатов!», – резюмировал он.