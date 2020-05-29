Донбасс: 10 000 ветеранов труда получили помощь Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова вместе с компаниями ДТЭК и Метинвест передали 10 000 продуктовых наборов ветеранам труда в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

«Эпидемия коронавируса больнее всего ударила по пожилым людям, в том числе ветеранам труда. Это особая категория пенсионеров – люди, которые много лет тяжело трудились в промышленной сфере, жертвовали своим здоровьем ради процветания Украины. Поэтому Фонд Рината Ахметова передал 10 тысяч продуктовых наборов для ветеранов Донбасса – региона, который долгие годы остается промышленным сердцем страны», – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

Она добавила, что ветераны труда Донецкой и Луганской областей как никогда нуждаются в помощи. Шесть лет жизни в условиях вооруженного конфликта сказались на и без того небогатырском здоровье тысяч пожилых людей. А эпидемия и карантин стали еще одним тяжелым испытанием, особенно для тех, кто остался одинок. Поэтому помощь Рината Ахметова эти люди действительно ждут.

«Все продуктовые наборы доставлены в мае адресно, с соблюдением всех необходимых карантинных норм», – подчеркнула Ирина Блажан.

Один из тех, кто получил помощь Рината Ахметова – ветеран труда Всеволод Кулик из Мариуполя. В свои 88 лет мужчина даст фору многим молодым: увлекается фотографией, освоил фотошоп и учит компьютерной грамотности других. Из-за карантина пришлось забыть о преподавании и прогулках, что особенно удручает ветерана труда. Акция Фонда стала для него приятной неожиданностью.

«Приятно, что Ринат Ахметов думает о нас. Особенно сейчас, когда пожилым людям даже открывать дверь на улицу не советуют», – говорит Всеволод Кулик.

Доставили помощь Рината Ахметова и ветерану труда Лидии Прудкой из Доброполья. Родные в шутку называют ее энерджайзером – даже накануне 80-летнего юбилея женщина буквально ни минуты не сидит без дела. Хотя потрудиться в свое время Лидии Семеновне пришлось немало, ведь она работала на обогатительной фабрике. Карантин немного замедлил темп ее жизни – она строго соблюдает все меры безопасности.

«Большое спасибо за помощь, что не забываете и поддерживаете нас, пенсионеров. Ведь сейчас не особенно походишь по магазинам, по рынкам, стараемся дома сидеть», – рассказала Лидия Прудкая.

В пресс-службе отметили, что в основе акции помощи ветеранам труда – один из главных принципов работы Фонда Рината Ахметова: помогать здесь и сейчас тем, кому это необходимо больше всего.