Яценюк заявил, что его атакуют на российских Telegram-каналах

Лидер партии «Народный фронт», премьер Украины (2014-2016) Арсений Яценюк предупредил об «очередной мобилизации фейкоделов» в российских и пророссийских Telegram-каналах. Об этом он написал в Facebook.

«Поздравляю акцию "Стоп-Яценюк", начатую российскими и пророссийскими телеграмм-каналами, которые вдруг заявили об "объединении усилий", чтобы начать (цитата) "сильную атаку тг-каналов против Яценюка". Итак, очередная мобилизация фейкоделов и фейкометов катится по просторам мессенджера», – написал он.

По словам Яценюка, этот «сериал» против него продолжается минимум с 2010-го: «Остановить обещали – не остановили, хотя и сопровождали все это громкими звуковыми эффектами, провокациями, заказными сюжетами… В сотый раз пишут ложь вроде Арсений Яценюк собирается занимать какую-то должность в нынешней власти. Снова и снова пишут о "первом миллиарде". Эту выдумку уже несколько лет назад опроверг сам Мочанов. Пишут много прочего бреда».

За этими каналами, отметил Яценюк, стоит «Россия и ее пятая колонна, которая обладает огромными информационными возможностями в Украине».

«Мы вместе с нашей командой проводим работу, направленную на то, чтобы остановить провокации, которые могут разрушить международную поддержку Украины со стороны наших западных партнеров. Истерика пророссийской информационной канализации означает лишь одно – мы с нашей командой качественно делаем свою работу в интересах Украины и будем делать впредь», – написал он.

«А что касается "тг-помоек" – не забывайте дезинфицировать руки», – добавил Яценюк.